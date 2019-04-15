التقطت عدسات الكاميرات، الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، وهو يمسك بوشاح القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، عقب هزيمة الفريق القاسية أمام مضيفه ليل أمس في الدوري الفرنسي.

ولم يستسغ توخيل هزيمة فريقه القاسية بخمسة أهداف لهدف واحد، وتوجه بعد نهاية المباراة إلى الخليفي، وأمسكه من وشاحه، قبل أن يوجه له بعض العبارات بنبرة حادة، وعلى ما يبدو فقد كان يشتكي من الحكم.

Tuchel il etait pret a démarré Nasser la #LOSCPSGpic.twitter.com/nucdKJczD1 — Un rebeu (@Rebeuking) 14 апреля 2019 г.

ولم يبد الخليفي أي رد فعل، وظل يطأطئ رأسه، دون أن ينظر إلى المدرب الألماني الغاضب.

اوووف شكلها صارت بين توخيل والخليفي 😂 pic.twitter.com/CoXoTlBtzf — دوحّـه ! 🇮🇹 (@doh129) 14 апреля 2019 г.

وحصل في مواجهة ليل وسان جيرمان العديد من الأحداث الدراماتيكية، بداية من إصابة مدافع "البي إس جي، البرازيلي تياغو سيلفا واضطراره لمغادرة ملعب المباراة، ثم إشهار الحكم بطاقة حمراء في الدقيقة (36)، في وجه الظهير الأيسر لسان جيرمان، الإسباني خوان بيرنات، لعرقلته مهاجم ليل، قبل أن يتكبد فريق العاصمة الفرنسية خسارة قاسية (1-5)، فرضت عليه الانتظار لأسبوع آخر، من أجل التتويج بلقب الدوري الفرنسي، الذي ينفرد بصدارته، بـ81 نقطة، بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه، قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

المصدر: تويتر + وكالات