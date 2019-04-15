ليل يكتسح سان جيرمان بخماسية ويؤجل موعد تتويجه بـ"الليغ1"

فرط باريس سان جرمان بفرصة ثانية على التوالي لحسم لقب الدوري الفرنسي، وذلك بتلقيه هزيمة مذلة أمام ملاحقه ومضيفه ليل 1-5 الأحد في المرحلة الـ32، متأثرا بالنقص العددي في صفوفه.

سجل خماسية الفائز كل من توما مونييه في (د.7 خطأ في مرمى فريقه) ونيكولاس بيبي في (د.51) وجوناثان بامبا في (د.65) وغابريال ماغالايش في (د.71) وجوزيه فونتي في (د.84)، في حين أحرز هدف سان جيرمان الوحيد خوان بيرنات في (د.11) والذي أقصي بالبطاقة الحمراء المباشرة في (د.36).

وكانت الفرصة قائمة أمام نادي العاصمة لحسم لقبه الثاني تواليا والسادس في آخر سبعة مواسم من خلال العودة بتعادل من ملعب ليل، لكنه كرر سيناريو المرحلة الماضية حين كان بحاجة للفوز على ستراسبورغ من أجل ضمان التتويج لكنه اكتفى بالتعادل 2-2.

وهي الهزيمة الأولى لسان جرمان أمام ليل في الدوري منذ موسم 2011-2012 عندما سجل البلجيكي إدين هازار نجم تشلسي الانجليزي حاليا من ركلة جزاء هدف الحسم (2-1).

كما أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها الفريق الباريسي 5 أهداف خلال مباراة في الدوري منذ 2 ديسمبر 2000 ضد سيدان (1-5 أيضا) بحسب "أوبتا" للإحصاءات الرياضية.

المصدر: وكالات