صلاح يحتفل بهدفه العالمي بطريقة مثيرة للجدل.. كيف تفسرها؟
Reuters
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احتفل محمد صلاح ، بطريقة جديدة عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول أمام ضيفه تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأثارت طريقة احتفال مو صلاح جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبرها البعض تجليا لتدريبات اليوغا التي يمارسها صلاح منذ زمن، فيما فسرها البعض على أنها رد على شعارات العنصرية لمجموعة من مشجعي تشيلسي مؤخرا من جهة، وشكر لمشجعيه على دعمهم من جهة أخرى.
Reuters
Reuters
هدف محمد صلاح العالمي 😍— d7d7_altamimi 🇸🇦 (@506_ama) 14 апреля 2019 г.
الله عليك يا ابو مكه ❤️😍
#ليفربول_تشيلسيpic.twitter.com/fkCcF45GSC
المصدر: RT
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