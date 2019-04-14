البريطاني هاميلتون يفوز بالسباق الـ1000 في فورمولا 1

فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون اليوم الأحد بجائزة الصين الكبرى، بالسباق الألف في تاريخ بطولة العالم للفورمولا 1 والمرحلة الثالثة لموسم 2019.

وتمكن البريطاني الذي حقق الفوز السادس في مسيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس عند المنعطف الأول بعد الانطلاق، ومضى ليحقق فوزه الثاني تواليا في البطولة هذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب العام.

BREAKING: @LewisHamilton wins the 1000th F1 race, triumphing in China for the sixth time and taking the lead in the world championship standings 🏆#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000pic.twitter.com/5CpCtHSGO7 — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

وتقدم ثنائي مرسيدس على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي أنهى السباق في المركز الثالث، وهو مركز انطلاقه الذي استعاده خلال السباق بعدما خسره في البداية لصالح زميله شارل لوكلير ابن إمارة موناكو الذي أنهى السباق الصيني في المركز الخامس، خلف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الرابع.

Your top three in China!



Seb's first podium sine Abu Dhabi 2018 🏆#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000pic.twitter.com/Rw9E4d5jPD — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

وهي المرة الثالثة تواليا يتمكن فيها فريق مرسيدس من تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في المراحل الثلاث لبطولة العالم هذا الموسم، بعد فوز بوتاس على حساب هاميلتون افتتاحا على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، وفوز البريطاني أمام زميله الفنلندي على حلبة صخير في البحرين قبل أسبوعين في المرحلة الثانية.

Wins the landmark 1000th F1 race



Victory for the second Grand Prix in a row



Goes to the top of the championship standings



Not a bad Sunday for @LewisHamilton#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000pic.twitter.com/84Roskji6q — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

وقال هاميلتون بعد عبور خط النهاية فائزا للمرة 75 في مسيرته "الحصول على المركزين الأول والثاني هو أمر مميز فعلا في السباق الألف في بطولة العالم للفورمولا واحد، لكن الانطلاق هو ما صنع الفارق".

FINAL CLASSIFICATION



A 1-2 for the Silver Arrows, with Verstappen splitting the Ferraris



First points of the season for @danielricciardo in P7 💪



Hard-earned points for Raikkonen Albon 😅#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000pic.twitter.com/fJVpU14xGq — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

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ورفع هاميلتون رصيده في الترتيب العام إلى 68 نقطة، متقدما على بوتاس الثاني (62 نقطة)، بفارق مريح عن فيرشتابن الثالث (39 نقطة).

المصدر: أ ف ب