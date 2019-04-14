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إشبيلية يحسم ديربي الأندلس وينعش آماله الأوروبية (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يحسم ديربي الأندلس وينعش آماله الأوروبية (فيديو)
AFP JORGE GUERRERO
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حافظ إشبيلية على آماله في اقتناص المركز الرابع في الدوري الإسباني، بعد أن حقق فوزا صعبا في ديربي الأندلس على غريمه التقليدي ريال بيتيس بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ32 من الليغا.

وسجل ثلاثية إشبيلية كل من منير الحدادي وبابلو سارابيا والأرجنتيني فرانكو فازكويز في الدقائق 26 و59 و63 على الترتيب، فيما حمل توقيع هدفي ريال بيتس كل من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وكريستيان تيلو في الدقيقتين 55 و82 على التوالي.

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وبهذا الفوز، قفز إشبيلية إلى المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بعد أن رفع رصيده إلى 52 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 43 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv

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