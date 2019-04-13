في غياب ميسي.. برشلونة يتعادل مع هويسكا (فيديو)

خيم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت برشلونة ومضيفه هويسكا اليوم السبت ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض برشلونة المباراة في غياب تسعة لاعبين أساسيين، أبرزهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، مع تفضيل المدرب إرنستو فالفيردي إراحتهما للمباراة المرتقبة الثلاثاء ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بينما غاب الأوروغوياني لويس سواريز والمدافع جيرار بيكيه بداعي الإيقاف، والكرواتي إيفان راكيتيتش بسبب المرض.

وضمت التشكيلة أربعة لاعبين يشاركون للمرة الأولى في الدوري وهو ما يحصل في الفريق الكتالوني للمرة الأولى منذ 17 مايو 2009.

وأشرك فالفيردي، البرازيلي فيليب كوتينيو وجوردي ألبا في الدقائق العشرين الأخيرة في محاولة للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لكن من دون جدوى.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة، ورفع هويسكا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات