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كروس يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد

الرياضة

كروس يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد
AFP
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رد الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني على التقارير التي تحدثت عن رغبته في مغادرة الفريق الملكي في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

وكتب كروس عبر حسابه الرسمي في تويتر: "معلومات كاذبة تماما".

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وكانت صحيفة "AS" الإسبانية قد ذكرت اليوم أن كروس البالغ من العمر 29 عاما، ينوي الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم، بعد تعرضه لانتقادات شديدة الموسم الحالي، مع تراجع مستواه.

ويعتبر موسم 2018-2019 الأسوأ لكروس منذ انضمامه للريال عام 2014، وحمّلته جماهير الميرينغي جزءا كبيرا من مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر 24 كرة وفشل في 11 تمريرة أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وحقق كروس منذ انضمامه إلى النادي الملكي 12 لقبا منها 3 متتالية في دوري أبطال أوروبا، وينتهي عقده صيف 2022.

المصدر: وكالات

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