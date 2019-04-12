ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء بشغف وترقب، سحب قرعة نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في مصر للفترة بين 22 يونيو و20 يوليو المقبلين.

Watch Live ,, Total Africa cup of Nations 2019 - Official draw ceremony #TotalAFCON2019https://t.co/bPa0e89JHK — CAF (@CAF_Online) 12 апреля 2019 г.

وسنكون معكم في تغطية خاصة لهذا الحدث القاري لحظة بلحظة...

وتشهد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مشاركة 24 منتخبا، وذلك للمرة الأولى، بعدما كان العدد يقتصر على 16 منتخبا في البطولات السابقة، وسيتنافس في هذه النسخة 5 منتخبات عربية، وذلك للمرة الأولى أيضا، وهي منتخبات المغرب، ومصر، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، الذي حجز بطاقة التأهل للعرس الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، وسيضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الإفريقية.

المصدر: RT