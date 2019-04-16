تطرق جوزيه مورينيو خلال ظهوره في حلقة جديدة من برنامج "خط التماس" الذي يبث على قناة RT، للحديث عن مباريات ربع نهائي دوري الأبطال، والأندية المرشحة لبلوغ المربع الذهبي.

وقال المدرب البرتغالي الملقب بـ"الداهية": "أفضل ما خرجت به مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، هو أن جميع مباريات الإياب في الأسبوع المقبل ستكون مثيرة".

وتابع مورينيو: "أرى أن ليفربول لديه فريق مثالي ليسجل هدفا مباغتا على بورتو، لكن هذا الأخير له تقاليد عريقة ومشجعون عظماء وخبرة في دوري الأبطال".

وأكد مورينيو على أن فرص نادي ليفربول الذي فاز ذهابا على بورتو (2-0)، أكبر لبلوغ الدور نصف النهائي.

فيما يخص مباراة توتنهام ومانشستر سيتي التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، اعتبر مورينيو أن الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام، وضربة الجزاء التي أضاعها الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم السيتي، كان لهما تأثير كبير على نتيجة المباراة.

وعلق مورينيو على مواصلة مواطنه كريستيانو رونالدو التسجيل في مسابقة دوري الأبطال، التي يعتبر هدافها التاريخي قائلا: "تسجيل رونالدو للأهداف في دوري الأبطال شيء عادي جدا".

وسجل رونالدو الهدف الوحيد لفريقه يوفنتوس الذي تعادل مع مضيفه أياكس (1-1).

وتحدث مورينيو أيضا عن موقعة مانشستر يونايتد وضيفه برشلونة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف قائلا: "هذه المواجهة ليس فيها شيء يستحق الذكر باستثناء لحظة تسجيل الهدف التي كانت لحظة حاسمة".

وحول توقعاته لنتائج مباريات الإياب والأندية المرشحة لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال، توقع مورينيو أن يتشكل المربع الذهبي هذا الموسم من الأندية التالية: ليفربول، يوفنتوس، مانشستر سيتي، برشلونة.

ومع ذلك، فقد شدد المدرب البرتغالي على أن جميع أندية دور الثمانية تملك فرصها، لكنه ألمح إلى أن برشلونة ويوفنتوس قد يكونان طرفي المباراة النهائية.

المصدر: RT