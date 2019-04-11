أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، اليوم الخميس، أن مهاجمه الدولي هاري كين يشكو "من إصابة جدية في أربطة الكاحل الأيسر"، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وكتب توتنهام على موقعه في شبكة الإنترنت "بعد تقييم في اليومين الأخيرين، يمكننا التأكيد أن هاري كين تعرض لإصابة جدية في أربطة الكاحل الأيسر بعد احتكاك خلال مباراة ذهاب ربع النهائي مع مانشستر سيتي".

وأضاف النادي اللندني الذي فاز على بطل الدوري سيتي 1-0، في المسابقة الأوروبية، "الفحوص جارية باستمرار وسيتواصل تقييم حالته الصحية من قبل جهازنا الطبي خلال الأسبوع المقبل".

وأصيب كين خلال تصادم مع زميله في المنتخب الإنجليزي فابيان ديلف في (د.55)، وخرج من الملعب إلى غرف تبديل الملابس بمساعدة اثنين من كادر فريقه.

ولدى سؤاله بعد المباراة، لم يستبعد المدرب الأرجنتيني لتوتنهام ماوريسيو بوتشيتينو نهاية موسم هداف كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وعاد كين إلى المنافسات مطلع مارس وتحديدا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أسابيع عدة من الغياب بسبب "تضرر في أربطة الكاحل الأيسر" نتيجة إصابته في يناير.

المصدر: أ ف ب