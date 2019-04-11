مورينيو يرد على عرض لتدريب منتخب عربي

أفادت وسائل إعلام مغربية بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، رفض عرضا من الاتحاد المغربي للإشراف على أسود الأطلس، خلفا للفرنسي هيرفي رونارد، المتوقع رحيله بعد كأس إفريقيا 2019.

وأوردت صحيفة "الصباح"، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أجرى اتصالات مع مورينيو لدراسة إمكانية التعاقد معه، لكن المدرب البرتغالي، لم يعر اهتماما للعرض المغربي، بالنظر إلى رغبته في تدريب فريق أوروبي، بإمكانه أن يلبي حاجته المادية الضخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب اتصال الاتحاد المغربي بمورينيو، يعود لرغبة الأول في التعاقد مع مدرب معروف على الساحة الدولية بإمكانه أن يقود الأسود إلى منصات التتويج القاري.

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وتابع نفس المصدر، أن الاتحاد المغربي فتح قنوات الاتصال أيضا مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيدتش، والذي سبق له وأن أبدى رغبته في الإشراف على الأسود.

ويتوقع أن يرحل رونارد عن "أسود الأطلس" بعد نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها في مصر، خلال الفترة من 22 يونيو لغاية 20 يوليو المقبلين.

المصدر: وكالات