أبطال أوروبا .. مانشستر يونايتد 0 -1 برشلونة (تغطية خاصة)

أعلن النرويجي أولي جينار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة برشلونة على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

We trail at the break but there's been plenty of positive signs for #MUFC! #UCLpic.twitter.com/aY4tVjpbGa — Manchester United (@ManUtd) April 10, 2019

د.29 تعرض النجم ليونيل ميسي لإصابة أدمت وجهه بعد تدخل عنيف من سمولينغ مدافع اليونايتد...

دوري ابطال اوروبا | مانشستر يونايتد 0 × 1 برشلونة | لقطة تدخل سمولينغ على ميسي و ميسي خشمه صار ينزف دم HD



Via : @if24hd__pic.twitter.com/SskkygUDkx — يسموني فهد ابطال (@Jon4044) April 10, 2019

د.13 لوك شاو لاعب مانشستر يسجل هدفا للبارسا (خطأ في مرماه) بعد رأسية من قبل لويس سواريز وكذلك استخدام تقنية الـ"VAR" ...

هدف برشلونة ..



السوال الصعب ، ميسي كيف شاف سواريز ؟



pic.twitter.com/9LsZGDXAuO — Bandar Al-Enzi (@xBandar_Cule) April 10, 2019

وصول لاعبي برشلونة ...

وصول كتيبة "الشياطين الحمر" إلى ملعب أولد ترافورد ...

تشكيلة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ، يونج، سمولينغ، وليندلوف، ولوك شاو.

خط الوسط: مكتوميناي، فريد، وبوغبا.

خط الهجوم: لوكاكو، وراشفورد، دالوت.

تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينغليت، وألبا.

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، وآرثر.

خط الهجوم: كوتينيو، ميسي، وسواريز.

ويسعى برشلونة، إلى قطع خطوة كبيرة نحو التخلص من اللعنة التي تطارد الفريق مؤخرا ببطولة دوري أبطال أوروبا (خرج من الدور ربع النهائي للبطولة في آخر 3 سنوات).

في المقابل، يدخل يونايتد هذه المرحلة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي البطولة، بفوز غال 3-1 في العاصمة الفرنسية بعد التأخر 0-2 على ملعبه، ويبدي سولشاير مدرب "الشياطين الحمر" اقتناعه بقدرة فريقه على العبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2011، لاسيما وأنه يأمل في إحياء روح 1999 في صفوف فريقه.

المصدر: RT