أفلت الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي من الطرد، في مباراة فريقه أمام ضيفه بورتو البرتغالي أمس، بعد تدخله العنيف على قدم مدافع الفريق البرتغالي دانيللو بيريرا.

وتدخل صلاح في شوط المباراة الثاني بقوة على قدم المدافع البرتغالي ذي الأصول الغينية بيريرا، واكتفى الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو باحتساب ضربة حرة مباشرة دون إشهار إي بطاقة ضد النجم المصري.

وعلق الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بالقول، إن صلاح كان "محظوظا" لعدم تلقيه بطاقة حمراء بعد تدخله القوي.

وأشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على أن أي تدخل للاعب بقدمه يصيب ساق المنافس فوق الكاحل فإنه يستوجب الطرد مباشرة.

من جهته، قال الحكم الإنجليزي السابق فيل دوود لشبكة "بي تي سبورتس": شاهدت الحادثة ثلاث أو أربع مرات، لقدد هددت سلامة الخصم، وبرأيي فهي تستحق بطاقة حمراء".

Soy 100 por 100 optimista!! Teniendo en cuenta los resultados de octavos de @ChampionsLeague no podemos pensar que la eliminatoria está perdida. Falta el juego en Dragao y vamos a luchar por pasar a las semifinales. Gracias a todos los portistas por el apoyo en Liverpool!! pic.twitter.com/3w1xst6ULP — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 9, 2019

وأبدى حارس بورتو، الإسباني إيكر كاسياس الملقب بـ"القديس"، غضبه من قرارات التحكيم، ووجه انتقادا صريحا للحكم عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث نشر صورة لتدخل صلاح العنيف، وللمسة يد على نجم ليفربول آرنولد داخل منطقة جزاء الريدز، ملمحا لتساهل الحكم في الحالتين، بعدم احتساب ركلة جزاء لبورتو ولعدم طرد صلاح.

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وانتهت المباراة أمس بفوز ليفربول على بورتو بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي الريدز كل من الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين 5 و26 على الترتيب.

ويخوض الفريقان مباراة الإياب في البرتغال في الـ17 من أبريل الجاري.

المصدر: وكالات