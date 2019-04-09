اقترب ليفربول من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه بورتو البرتغالي 2-0، اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية.

وجاء هدفا الفوز "للريدز" عبر الغيني نابي كيتا في (د.5) والبرازيلي روبرتو فيرمينو في (د.26).

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل حيث يكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لكي يحجز مقعده في الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة الأخرى في دور الثمانية بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء والأهداف:

د.26 البرازيلي فيرمينيو يسجل الهدف الثاني في مرمى بورتو.

ليفربول 2 × 0 بورتو | هدف فيرمينهو pic.twitter.com/iJecpt3REk — مجنوووووون كوره (@Tl03X0wleXCHvky) 9 апреля 2019 г.

د.5 الغيني كيتا يسجل من تسديدة قوية تخدع كاسياس بعد ارتطامها بالدفاع وتدخل شباك بورتو.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 1 × 0 بورتو | هدف اول ليفربول HD نابي كيتا و صقعت في المدافع د4 😍😍😍👏🏻👏🏻👏🏻



Via : @if24hd__pic.twitter.com/nou1pv0Nq8 — الغالي رجعععععععع فهودي (@Cam4044) 9 апреля 2019 г.

إحماء لاعبي ليفربول ...

إحماء لاعبي بورتو قبل انطلاق المباراة...

جماهير بورتو في "الأنفيلد"

من داخل غرفة تبديل ملابس "الريدز"

ويأمل ليفربول أن يقطع نصف الطريق في الوصول للمربع الذهبي من دوري أبطال أوروبا بعد ما ضمن صدارة الدوري الممتاز ولو مؤقتا، بينما يبحث بورتو عن تفجير أولى مفاجآت هذا الدور.

وفيما يلي تشكيلة ليفربول:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر



في الدفاع: جيمس ميلنر - فيرغيل فان دايك - ديان لوفرين - ألكسندر أرنولد



في الوسط: نابي كيتا - جوردان هيندرسون - فابينيو



في الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

فيما جاء تشكيل بورتو البرتغالي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس



في الدفاع: ماكسي - فيليب - ميليتاو - تيليس



في الوسط: كورونا - دانيلو - أوليفر - أوتافيو



في الهجوم: ماريغا - سواريس

المصدر: RT