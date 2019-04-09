أقر الاتحاد الإسباني تغييرات مهمة في نظام بطولة كأس الملك التي ستقام من مباراة واحدة في جميع أدوارها حتى الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتين كما جرت العادة في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور قبل النهائي من مباراتين، كما شمل التغيير أيضا بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستلعب خارج إسبانيا في شهر يناير من كل عام بطريقة البطولة الرباعية المصغرة.

وقال اتحاد الكرة الإسباني في بيان له، اليوم الثلاثاء: المبادرتان ستخففان ضغط المباريات في الجدول خلال المواسم المقبلة، ومن المقرر أن تتم الموافقة عليهما في 29 أبريل خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية التي ستقام في مقر الاتحاد.

وسيتم تطبيق التغييرات الجديدة بالنسبة لكأس سوبر إسبانيا خلال الأعوام القادمة، حيث لن تكون قاصرة على بطلي الدوري والكأس بل ستضم فريقين آخرين لإقامة بطولة رباعية مصغرة تجري خارج إسبانيا.

أما بالنسبة لبطولة الكأس فستلعب في كل أدوارها من مباراة واحدة على ملعب الفريق القادم من القسم الأقل قوة في الدوري الإسباني "لا ليغا" حتى الدور قبل النهائي الذي سيكون من مباراتين.

وستضم البطولة فرقا من دوري الدرجة الثالثة والثانية (ب) والثانية والأولى، على أن تبدأ الفرق المتأهلة إلى كأس سوبر إسبانيا المنافسات بدءا من دور الستة عشر مباشرة.

المصدر: وكالات