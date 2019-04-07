رونالدو جاهز لموقعة أياكس

كشف موقع "Football Italia" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس، قد تعافى من الإصابة، وبات جاهزا للمشاركة مع "السيدة العجوز" في مباراة أياكس المرتقبة.

وذكر الموقع الإيطالي، أن رونالدو عاد للتدريبات الجماعية، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة أياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار المصدر أيضا إلى أن لاعب الوسط الألماني إيمري جان، الذي أصيب مؤخرا في كاحله، قد لا يلتحق بمباراة أياكس.

وتعرض رونالدو في الشهر الماضي، لإصابة في عضلات الفخذ خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد ضيفه الصربي (1-1)، واضطر على إثرها للغياب عن مباريات يوفنتوس الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وتقام مواجهة يوفنتوس ومضيفه أياكس الأربعاء المقبل في أمستردام.

المصدر: matchtv.ru