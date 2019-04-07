طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح به إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ونقل الأهلي عبر موقعه الإلكتروني عن مديره التنفيذي محمد مرجان قوله اليوم إن النادي "خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع، نظرا لأهمية اللقاء، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المحنة".

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب التي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، بعد سقوطه بخماسية مذلة ذهابا أمس السبت أمام مضيفه الجنوب إفريقي، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

WORD CLASS PERFORMANCE👏👏👏 The Brazilians managed to put 5 past Al Ahly in the first leg of the quarter-final and keep a clean sheet! #Sundowns#DownsLive#DownsAhly#CAFCLpic.twitter.com/aRe8bG7qw3 — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) April 6, 2019

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وسبق للاتحاد المصري أن أعلن موافقة السلطات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الإياب المقررة في 13 أبريل الجاري.

وتفرض السلطات الأمنية قيودا على عدد المشجعين الذين يسمح لهم بحضور المباريات، وذلك منذ أحداث التدافع خلال مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في فبراير 2012، والتي راح ضحيتها 74 شخصا، في ما اصطلح على تسميتها "مذبحة بور سعيد".

وغالبا ما تكون هذه القيود صارمة في المباريات المحلية، بينما تسمح السلطات بحضور أعداد أكبر من المشجعين في المباريات القارية.

المصدر: أ ف ب