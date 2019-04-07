شاهد.. هالك يسجل هدفا صاروخيا لا يصد ولا يرد

أحرز النجم البرازيلي هالك هدفا مذهلا خلال مباراة جمعت اليوم فريقه شنغهاي وضيفه شونغ كينغ ليفان، في الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف صاحب الـ32 عاما، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، استقرت في الزاوية اليسرى لحارس مرمى شونغ كينغ ليفان، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه.

ولسوء حظ هالك، فهذا الهدف الرائع، لم يجنب فريقه الخسارة بنتيجة (2-3).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد شنغهاي عند 9 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الصيني الممتاز، بينما رفع شونغ كينغ ليفان، رصيده إلى 7 نقاط، وارتقى إلى المركز السادس.

يذكر أن هالك اشتهر كثيرا عندما كان يلعب في صفوف نادي بورتو البرتغالي، وبعدها مع نادي زينيت بطرسبورغ الروسي، الذي دافع عن ألوانه لأربعة مواسم بين 2012 و2016.

المصدر: eurosport.ru