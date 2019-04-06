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بنزيما ينقذ ريال مدريد من كمين إيبار (فيديو)

الرياضة

بنزيما ينقذ ريال مدريد من كمين إيبار (فيديو)
AFP GABRIEL BOUYS
بنزيما ينقذ ريال مدريد من كمين إيبار (فيديو)
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قلب نادي ريال مدريد تأخره أمام ضيفه إيبار بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة (2-1)، في مباراة احتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو" اليوم، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض الفرنسي كريم بنزيما نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي الريال.

وتقدم إيبار بهدف من توقيع مارك كاردونا في الدقيقة (40)، قبل أن يرد بنزيما بهدفين بضربتين رأسيتين، في الدقيقتين (60 و82).

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا"، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة الـ39 في المركز الـ11.

المصدر: silatv

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