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لا غالب ولا مغلوب في مباراة أنجي ودينامو

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في مباراة أنجي ودينامو
Матч ТВ/Twitter.com
لا غالب ولا مغلوب في مباراة أنجي ودينامو
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تعادل نادي أنجي مع ضيفه دينامو موسكو بهدف لمثله، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أنجي بهدف حمل توقيع أندريس بونسي، في الدقيقة (17)، إلا أن دينامو تمكن من إدراك التعادل بواسطة طوني شونيتش، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد متوسط ميدان دينامو، عبد العزيز تيتيه.

وبهذه النتيجة رفع أنجي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14 في سلم ترتيب الدوري، فيما رفع دينامو رصيده إلى 24 نقطة في المرتبة الـ12.

المصدر: matchtv.ru

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