ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن جينارو غاتوزو سيرحل عن منصب المدير الفني لفريق ميلان مع نهاية الموسم بغض النظر عن المركز الذي سيحرزه الفريق في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن المدرب مستعد للرحيل عن الفريق بغض النظر عن النتائج في الفترة المتبقية عن الموسم،وذلك قبل مباراته المرتقبة يوم السبت أمام مضيفه يوفنتوس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب يكمن في تكرار الشائعات حول إقالته في حالة الإخفاق في قيادة الفريق لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري مضيفة أن غاتوزو لم يتلق أي عروض من أندية أخرى.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 52 نقطة، إلا أن الفريق بات مهددا بفقدان هذا المركز، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات