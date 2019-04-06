شاهد.. صلاح يكمم أفواه منتقديه بهدف مذهل

استعاد النجم المصري محمد صلاح حسه التهديفي مع فريقه ليفربول، بهزه شباك ساوثهامبتون بهدف عالمي، خلال مباراة أقيمت أمس، لحساب الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي (1-1)، شن ليفربول هجمة مرتدة سريعة وصلت على إثرها الكرة إلى صلاح، الذي انطلق كالسهم من منتصف ملعب فريقه، قبل أن يسدد كرة متقنة بيسراه على مشارف منطقة الجزاء، لتستقر على يسار حارس ساوثهامبتون في الدقيقة (81).

وهذا الهدف هو الأول لصلاح بعد صيامه عن التهديف في آخر ثماني مباريات، وهو ما عرضه حينها لانتقادات لاذعة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

المصدر: RT