 
مباشر

اعتقال والد ميسي في الأرجنتين

الرياضة

اعتقال والد ميسي في الأرجنتين
AFP
اعتقال والد ميسي في الأرجنتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lohp

اعتقلت الشرطة الأرجنتينية صباح اليوم، خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، لتسببه في حادث مروري.

وذكرت محطة "TN" الأرجنتينية، أن الحادث وقع في بلدة روساريو، عندما اصطدمت سيارة والد ميسي بدراجة نارية، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

وكشفت تقارير صحفية أن الإصابات التي تعرض لها سائق الدراجة طفيفة، وذلك بعد خضوعه للفحص الطبي، ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيل والد ميسي في الساعات القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أنقرة قالت إنها لن تتخلى أبدا عن صفقة S400.. فبماذا هددتها واشنطن؟ 