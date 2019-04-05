اعتقال والد ميسي في الأرجنتين

اعتقلت الشرطة الأرجنتينية صباح اليوم، خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، لتسببه في حادث مروري.

وذكرت محطة "TN" الأرجنتينية، أن الحادث وقع في بلدة روساريو، عندما اصطدمت سيارة والد ميسي بدراجة نارية، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

Jorge #Messi atropelló a un motociclista en Rosario y quedó demorado. pic.twitter.com/w2r3cWePtU — Pasión Deportes (@PasinDeportes1) 5 апреля 2019 г.

وكشفت تقارير صحفية أن الإصابات التي تعرض لها سائق الدراجة طفيفة، وذلك بعد خضوعه للفحص الطبي، ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيل والد ميسي في الساعات القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات