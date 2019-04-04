صحة بيليه تتحسن تدريجيا بعد دخوله المشفى

تحسنت صحة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعاني من التهاب في المسالك البولية لكن تاريخ مغادرته المستشفى في باريس لم يحدد حتى الآن، حسبما أعلن مستشاره اليوم.

وقال مستشاره في بيان: "كل الأمور تحت السيطرة. صحة بيليه تتحسن" مشيرا إلى أنه لم يُعرف حتى الآن تاريخ مغادرته المستشفى.

ودخل بيليه البالغ 78 عاما إلى أحد مستشفيات ضواحي باريس أمس غداة حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه مع النجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

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وكانت صحة بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، موضع قلق في الأعوام الماضية بسبب تقدمه في السن.

وفي عام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا.

كما ظهر في العديد من المناسبات وهو جالس على كرسي متحرك.

وعانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية اضطره لدخول غرفة العناية المركزة، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: أ ف ب