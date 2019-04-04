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شاهد.. السومة يتوّج بجائزة أجمل هدف في الدوري السعودي

الرياضة

شاهد.. السومة يتوّج بجائزة أجمل هدف في الدوري السعودي
ALAHLI_FC/twitter
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توج الدولي السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي بجائزة أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه موقع دوري بلس التابع لشركة الاتصالات السعودية، الراعي الرسمي لدوري كرة القدم في المملكة.

وهدف السومة الذي اختير الأجمل، هو الذي سجله الدولي السوري في شباك الاتحاد في ديربي جدة الأخير، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وجاء من مقصية رائعة.

وشارك في الاستفتاء 290562 شخصا، وحصل هدف السومة على 51% فيما جاء هدف الدولي السعودي سالم الدوسري نجم الهلال، في المركز الثاني بنسبة 49%.

وسجل الدوسري هدفه في مرمى النصر بديربي الرياض الأخير، عندما راوغ لاعب وحارس النصر في مساحة ضيقة وأحرز هدف فريقه الثاني في الديربي الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة 3-2.

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المصدر: وكالات

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