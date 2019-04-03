 
مباشر

بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم عربي

الرياضة

بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم عربي
AFP THOMAS KIENZLE
الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lo74

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اقتربت من تعزيز صفوف فريقها بالنجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة البايرن ترغب في حسم صفقة التعاقد مع صانع الألعاب المغربي، من أجل تعزيز صفوف "البافاري" ضمن ثورة التعاقدات التي أعلن عنها أولي هونيس، رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة البايرن تركت صفقة المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت جانبا (زميل زياش في أياكس) من أجل التركيز على إنهاء مفاوضاتها مع إدارة العملاق الهولندي، بخصوص التعاقد مع النجم المغربي صاحب الـ26 عاما.

ويقدم زياش أداء رائعا مع منتخب بلاده المغرب، الذي قاده لبلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، ومع ناديه أياكس، الذي ساهم في تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ينافس الفريق بشراسة للفوز بلقب الدوري الهولندي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استغرق بناؤه 5 سنوات.. يخت من صنع أسرة روسية!