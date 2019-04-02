وولفرهامبتون يسقط يونايتد .. وهبوط فولهام!

سقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2، مساء الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكون مكتوميناي في (د.13) وأدرك دييغو غوتا التعادل لوولفرهامبتون في (د.25)، وتمكن وولفرهامبتون من تسجيل الهدف الثاني في (د.77) عن طريق كريس سمولينغ، لاعب مانشستر يونايتد، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف توتنهام، الذي يواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولفرهامبتون pic.twitter.com/Pqbf6Qruyd — Goal (@Z8HC1l5SrpVQR0B) April 2, 2019

وشهدت هذه المرحلة أيضا هبوط فولهام إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام مضيفه واتفورد 1-4، ليصبح ثاني الهابطين بعد هيديرسفيلد.

وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليتأكد هبوطه رسميا، وليصبح ثاني الهابطين بعد هيديرسفيلد تاون، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات