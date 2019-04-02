ملعب "برج العرب" خارج الخدمة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراتين في الدوري المحلي من ملعب "برج العرب" إلى ملعب حرس الحدود.

وأعلنت لجنة المسابقات نقل مباراتي الاتحاد السكندري أمام بيراميدز، وسموحة أمام الإنتاج الحربي إلى ملعب حرس الحدود، ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري المصري، حيث كانت مقررة على ملعب "برج العرب".

وتقام المباراتان في الـ11 والـ12 من أبريل الجاري على التوالي، وبدون جمهور.

ومن المقرر أن تغلق أبواب ملعب "برج العرب" بعد إجراء مباراة اليوم بين الاتحاد السكندري والأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ27، لتجهيزه وإعادة تأهيله.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، طلب من الاتحاد المصري، استبدال ملعب "برج العرب" للمباراتين اللتين سيخوضهما الأهلي والزمالك على المستوى القاري.

المصدر: وكالات