بالصور.. تعرف على أغلى 5 حراس مرمى في العالم
AFP Jack GUEZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnyg
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية قائمة أغلى 5 حراس مرمى في العالم من حيث القيمة السوقية، وتصدر القائمة السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني بقيمة تبلغ 80 مليون يورو.
وجاءت قائمة أغلى خمسة حراس مرمى في العالم كالتالي:
1- السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، وتقدر قيمته الحالية بنحو 80 مليون يورو.
AFP
2- الألماني مارك آندريه تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة (79 مليون يورو).
AFP
3- الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد (70 مليون يورو).
Reuters
4- البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد (65 مليون يورو).
Reuters
5- البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين ليفربول (65 مليون يورو).
AFP
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)