قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه عاقب نادي دينامو زغرب بخوض مباراته التالية على أرضه في أوروبا دون جمهور بعد تصرفات عنصرية من مشجعيه في مباراة بالدوري الأوروبي أمام بنفيكا.

كما غرم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بطل كرواتيا 20 ألف يورو (22 ألف دولار) بسبب تلك الواقعة إضافة إلى 47 ألف يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقاء مقذوفات على الملعب.

وفاز دينامو زغرب بتلك المباراة في دور الستة عشر للدوري الأوروبي على أرضه 1-0 لكنه خسر 3-0 إيابا، بعد وقت إضافي في لشبونة ليودع البطولة.

وعاقب الاتحاد الأوروبي نادي دينامو كييف بإغلاق قطاع من مدرجاته في مباراته التالية على أرضه في أوروبا عقب اجتياح جماهير أرض الملعب في مواجهة ضيفه أولمبياكوس في فبراير الماضي.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الجماهير أشعلت ألعابا نارية وألقت مقذوفات.

وغرم كل من مالمو وتشيلسي 58 ألف يورو و13 ألف يورو على الترتيب، عقب أحداث شهدتها مباراتهما في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في فبراير الماضي.

المصدر: رويترز