يوفنتوس يحدد سعر ساندرو تمهيدا لبيعه

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي يوفنتوس، قد يبيع ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن فريق "السيدة العجوز"، سيتخلى عن خدمات نجمه البرازيلي، إذا توصل لعرض قيمته 50 مليون يورو.

ومدد ساندرو مؤخرا عقده مع يوفنتوس حتى العام 2023، ويتقاضى 4 ملايين يورو سنويا.

AFP Fayez Nureldine

وخاض صاحب الـ28 عاما هذا الموسم 25 مباراة في الدوري الإيطالي، وصنع خلالها هدفين.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية، ربطت في وقت سابق، البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد بالانتقال إلى يوفنتوس، لخلافة مواطنه ساندرو.

المصدر: matchtv.ru