إنتر يتجرع الخسارة على يد لاتسيو

انتزع لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه إنتر ميلان 1-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش هدف المباراة الوحيد في (د.13).

ورفض إنتر الهدية التي قدمها له سامبدوريا بإسقاط جاره اللدود ميلان السبت بهدف نظيف، ليحقق الفوز اليوم ومن ثم يبتعد أكثر بالمركز الثالث.

إلا أن الخسارة جمدت رصيد إنتر عند 53 نقطة، بفارق نقطتين أمام الفريق اللومباردي صاحب المركز الرابع.

أما لاتسيو فأحيا حظوظه في المنافسة وبقوة على إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات القارية في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده لـ48 نقطة يقفز بها للمركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط خلف ميلان.

المصدر: وكالات