أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن غضبه من الانتقادات التي يتعرض لها من الجماهير بشأن غيابه عن التسجيل خلال الفترة الأخيرة.

وقال صلاح في حوار مع لاعب ليفربول السابق، جيمي كاراغر، بعد مباراة توتنهام التي خطف فيها فريقه فوزا ثمينا استعاد به الصدارة (2-1)، إنه لا يهتم بالأهداف : "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسمهم".

وأضاف "يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض إنهم في أفضل مواسمهم. أنا فقط من يقولون عنه إنه يقدم موسما سيئا".

وأكمل صلاح: "أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

إلى ذلك، كشف مو صلاح، عن كواليس حديثه مع مدربه الألماني يورغن كلوب، عقب المباراة وقال:"عندما دخلت إلى غرفة تبديل الملابس تحدثت مع المدرب، وقلت له :"ربما لم نلعب اليوم بشكل جيد، ولكن المهم هو الحصول على النقاط".

وأضاف: "ربما لم نلعب اليوم أفضل مبارياتنا على الإطلاق، ولكن الفوز بالمباراة هو الشيء المهم، كنا نحتاج إلى الفوز للاستمرار في سباق المنافسة على اللقب وهذا ما فعلناه اليوم".

المصدر: وكالات