فالنسيا يسقط إشبيلية في "الليغا"

استعاد نادي فالنسيا انتصاراته في "الليغا" بعد أن عاد بفوز صعب من ملعب مضيفه إشبيلية 1-0، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويدين "الخفافيش" بالفضل في هذا الانتصار للقائد ولاعب الوسط داني باريخو، صاحب الهدف في (د.46+1 من ركلة جزاء).

ورفع الفوز رصيد فالنسيا لـ43 نقطة قفز بها للمركز السادس، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على إشبيلية (نفس عدد النقاط) في المركز السابع، بعدما تعادل الفريقان في الدور الأول بنتيجة (1-1) على ملعب "المستايا"، ثم فاز فالنسيا في مباراة اليوم.

وخيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت رايو فاليكانو، بضيفه ريال بيتيس.

تقدم رايو فاليكانو، بهدف سجله راؤول دي توماس في (د.34)، وتعادل ريال بيتيس عن طريق مريستيان تيلو في (د.81).

ورفع ريال بيتيس رصيده لـ40 نقطة في المركز التاسع، كما رفع رايو فاليكانو رصيده لـ24 نقطة في المركز التاسع عشر.

المصدر: وكالات