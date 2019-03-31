شاهد.. ليفربول يتقدم على توتنهام

تقدم فريق ليفربول على ضيفه توتنهام في اللقاء بينهما، اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البرازيلي روبرتو فرمينو التسجيل للريدز مبكرا، في الدقيقة 16، بتسديدة رأسية رائعة، بعد تمريرة عرضية بالمقاس من زميله الظهير الأيسر الإسكتلندي إندريو روبيرتسون.

المصدر: RT