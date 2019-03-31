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نابولي يكتسح روما برباعية في "الكالتشيو"

الرياضة

نابولي يكتسح روما برباعية في
Reuters
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حقق نابولي فوزا مثيرا وثمينا على مضيفه روما بنتيجة 4 -1 ، اليوم الأحد، في المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تناوب على رباعية نابولي كل من أركاديوز ميليك في (د.2) ودرايس ميرتينز في (د.50) وسيموني فيردي في (د.55) وأمين يونس في (د.81)، فيما سجل هدف روما دييغو بيروتي في الدقيقة (د.45+4 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز الثمين، رفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد روما عند 47 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المرحلة أيضا، فوز أتالانتا على بارما 3-1، وسبال على فروسينوني 1-0، وتعادل فيورنتينا مع تورينو 1-1.

المصدر: RT

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