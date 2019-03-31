ماكغريغور يسخر من حبيب :"أنت جرذ صغير" والأخير يرد

سخر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق للفنون القتالية المختلطة MMA من خصمه الأخير الروسي حبيب نورمحمدوف على "تويتر".

ونشر المقاتل الروسي حبيب على حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له بعد فوزه بالنزال أمام الأمريكي آل ياكوينتا في أبريل العام الماضي، وعلق عليها بقوله: "شعور رائع بعد الفوز بـ 5 بطولات، أراكم قريبا جدا أيها المعجبون، وأشكركم على دعمكم كل هذه السنوات".

ليرد عليه الإيرلندي ماكغريغور على حسابه في "تويتر" ساخرا: "لقد استولوا على أموالك، وهزم مساعدوك عندما كنت تقاتلني، أنت جرذ صغير".

وتابع في دعوة لتحدي حبيب مرة أخرى وكتب: "تعال إلى لاس فيغاس، حفلة كبيرة بانتظارنا".

You got your money took and your brothers eye socket shook when you fought me you little rat.

Viva Las Vegas baby the gaf always wins.

Big stomper party in the Wynn coming soon! @ProperWhiskey@WynnLasVegas#adhttps://t.co/oN0KBCm7N3 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2019

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وأعلن ماكغريغور قبل أيام اعتزاله حلبات القتال للمرة الثانية، إذ سبق له إعلان قرار اعتزاله في مارس 2016، بعد خسارته أمام الأمريكي نات دياز، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود إلى الحلبات ويفوز في نزال ثأري على دياز في أغسطس من العام ذاته.

لكن حبيب لم يتأخر كثيرا بالرد عليه على "تويتر" بقوله:" المال يأتي ويذهب، لكن الشرف هو ما سيبقى، وتلك الأمسية لن تعود ، عش حياتك مع الأمر".

وأضاف :" لقد أعلنت اعتزالك، لكن بإمكانك العمل على تويتر".

@TheNotoriousMMA money comes and goes, the honor that you lost that evening will never return, live with it.

Finish career in mma, but start career on twitter? #twitterWarrior — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 31, 2019

يذكر أن الروسي نورمحمدوف تغلب على الإيرلندي في نزالهما الشهير منذ 6 أشهر على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم الـ6 من أكتوبر الماضي.

المصدر: eurosport.ru