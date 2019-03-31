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ماكغريغور يسخر من حبيب :"أنت جرذ صغير" والأخير يرد

الرياضة

ماكغريغور يسخر من حبيب :
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سخر المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق للفنون القتالية المختلطة MMA من خصمه الأخير الروسي حبيب نورمحمدوف على "تويتر".

ونشر المقاتل الروسي حبيب على حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له بعد فوزه بالنزال أمام الأمريكي آل ياكوينتا في أبريل العام الماضي، وعلق عليها بقوله: "شعور رائع بعد الفوز بـ 5 بطولات، أراكم قريبا جدا أيها المعجبون، وأشكركم على دعمكم كل هذه السنوات".

ليرد عليه الإيرلندي ماكغريغور على حسابه في "تويتر" ساخرا: "لقد استولوا على أموالك، وهزم مساعدوك عندما كنت تقاتلني، أنت جرذ صغير".

وتابع في دعوة لتحدي حبيب مرة أخرى وكتب: "تعال إلى لاس فيغاس، حفلة كبيرة بانتظارنا".

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وأعلن ماكغريغور قبل أيام اعتزاله حلبات القتال للمرة الثانية، إذ سبق له إعلان قرار اعتزاله في مارس 2016، بعد خسارته أمام الأمريكي نات دياز، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود إلى الحلبات ويفوز في نزال ثأري على دياز في أغسطس من العام ذاته.

لكن حبيب لم يتأخر كثيرا بالرد عليه على "تويتر" بقوله:" المال يأتي ويذهب، لكن الشرف هو ما سيبقى، وتلك الأمسية لن تعود ، عش حياتك مع الأمر".

وأضاف :" لقد أعلنت اعتزالك، لكن بإمكانك العمل على تويتر".  

يذكر أن الروسي نورمحمدوف تغلب على الإيرلندي في نزالهما الشهير منذ 6 أشهر على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم الـ6 من أكتوبر الماضي.

المصدر: eurosport.ru

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