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ظهور عضاض جديد في الملاكمة (فيديو)

الرياضة

ظهور عضاض جديد في الملاكمة (فيديو)
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تم استبعاد الملاكم البريطاني كاش علي، بسبب عضّه منافسه ديفيد برايس خلال نزال في الملاكمة أقيم في ليفربول.

ففي الجولة الخامسة من المواجهة، انهال الملاكم علي البالغ 27 عاما على منافسه وعضه على معدته، وأظهر الأخير آثار العضة على جسده ما دعا حكم النزال لإيقاف المواجهة.

وتم استبعاد علي عن المنافسات واعتباره خاسرا، لتكون هذه الهزيمة الأولى له في مسيرته بعد 15 فوزا.

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وأبرز أبطال ظاهرة "العض" المنتشرة في عالمي كرة القدم والملاكمة هما، الأوروغواياني لويس سواريز نجم برشلونة لكرة القدم، والملاكم الأمريكي مايك تايسون.

المصدر: لينتا رو 

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