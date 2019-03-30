أسقط لاعب الكيك بوكسينغ الروماني إدوارد غافينكو منافسه الهولندي توماس دويفي بالضربة القاضية، وذلك في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "Colosseum Tournament XI".

والتف إدوارد غافينكو حول نفسه ووجه ضربة قوية بقدمه المعروفة بـ"تورنادو" نسبة للإعصار المدمر، وأصاب رأس خصمه الهولندي، ليسقطه بها على أرض الحلبة، وذلك في نهاية الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما في فئة وزن ما دون 81 كيلوغراما.

Tornado kick KO by Eduard Gafencu (Colloseum Tournament) pic.twitter.com/2bkIqLj90K — Jolassanda (@Jolassanda) 29 марта 2019 г.

المصدر: "lenta.ru"