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شاهد.. مقاتل يسقط منافسه بضربة إعصار "تورنادو" القاضية

الرياضة

شاهد.. مقاتل يسقط منافسه بضربة إعصار
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أسقط لاعب الكيك بوكسينغ الروماني إدوارد غافينكو منافسه الهولندي توماس دويفي بالضربة القاضية، وذلك في النزال الذي جمعهما ضمن دورة "Colosseum Tournament XI".

والتف إدوارد غافينكو حول نفسه ووجه ضربة قوية بقدمه المعروفة بـ"تورنادو" نسبة للإعصار المدمر، وأصاب رأس خصمه الهولندي، ليسقطه بها على أرض الحلبة، وذلك في نهاية الجولة الأولى من النزال، الذي جمعهما في فئة وزن ما دون 81 كيلوغراما.

المصدر: "lenta.ru"

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