حقق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقما مميزا بعد أن قاد فريقه برشلونة لتحقيق الانتصار في ديربي كتالونيا على إسبانيول 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليونيل ميسي حقق 334 انتصارا بقميص برشلونة في بطولة الليغا.

وأشارت الشبكة، إلى أن ليونيل ميسي بهذا الانتصار، عادل رقم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده للنقطة 69، في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 34 نقطة، في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات