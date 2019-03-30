انتهى ديربي القاهرة بين الزمالك وغريمه الأهلي بتعادل سلبي، اليوم السبت، في قمة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة في الدوري المصري لكرة القدم.

وجرت المباراة وسط أجواء صعبة حيث تضررت أرضية الملعب كثيرا بفعل الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين.

وابقت هذه النتيجة الوضع على ما كان عليه فبقي الزمالك متصدرا برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن غريمه.

صور من مباراة الزمالك والأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 📸⚽️ pic.twitter.com/QcvQK1mLpF — Zamalek SC (@ZSCOfficial) 30 марта 2019 г.

المصدر: وكالات