شاهد..تقنية الفيديو "الصينية العجيبة"

ما زالت تقنية الحكم المساعد "VAR" غير مستخدمة في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما اعتمدت التقنية في الدوري الصيني، لكن ليس بالضرورة أنها تطبق بالشكل الأمثل.

وخلال الشوط الثاني من المباراة بين فريقي شانغهاي شينشين وهيلونغانغ، وقعت حالة مثيرة للجدل.

فطلب حكم الساحة الرجوع لحكم الفيديو لتحديد ما إذا كانت الحالة تسللا أم لا.

لكن برنامج الكمبيوتر لدى الحكام المساعدين في غرفة التحكيم الفيديو كانت تفتقد لخط تحديد التسلل "offside"، فتمت الاستعانة بداية بالنظر ثم اللجوء لاستخدام ورقة بيضاء لتحديد الحالة.

ولم يحتسب حكم الورقة البيضاء الهدف لتنتهي المباراة بفوز فريق شنغهاي شينشين 2-1.

المصدر: يوتيوب