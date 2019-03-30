يسعى الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعنونت صحيفة "ماركا": "بوغبا يناسبهم"، وأضافت: "الفرنسي عرض على ريال مدريد، والنادي ينظر له بنظرة إيجابية".

وقالت الصحيفة الإسبانية الواسعة الانتشار: "تحسن العلاقات مع وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا مفتاح الصفقة، ومانشستر يونايتد يريد الأموال".

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد بدؤوا التفاوض مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا للتعرف على الشروط وقيمة العقد، وأن محادثتين هاتفيتين أجريتا معه في هذا السياق.

وأفادت هذه المصادر أيضا أن وكيل أعمال بوغبا أبلغ إدارة النادي الملكي برغبة موكله بمغادرة صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن المشكلة هي أنه لا يزال لديه عقد لمدة عامين مع الشياطين الحمر.

لكن النادي الملكي أمامه مشكلة من حيث الاتفاق على القيمة المالية للصفقة، إذ يرفض الفريق الإنجليزي خفض سعر بوغبا البالغ 114 مليون يورو الذي اشتراه به.

وتؤكد صحيفة "ماركا" أن المفتاح لإتمام هذه الصفقة سيكون المدرب زين الدين زيدان، والذي يعتقد أن اللاعب بول بوغبا سيكون مناسبا تماما لفلسفة ريال مدريد وتعزيز قدراته الهجومية.

المصدر: marca