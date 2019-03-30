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شاهد.. المقاتل سعد عوض يخسر في "معركة" شرسة

الرياضة

شاهد.. المقاتل سعد عوض يخسر في
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حقق المقاتل الأمريكي براندون غيرتس فوزا مثيرا على مواطنه سعد عوض في النزال، الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن دورة "Bellator 219" للفنون القتالية المختلطة.

وخسر سعد عواض الذي ينحدر من اصول فلسطينية (من أب فلسطيني وأم برازيلية) بالنقاط بإجماع قرار الحكام: (28-29، 28-29، 27-30)، في النزال الرئيسي للدورة.

وتعرض سعد عواض (35 عاما) للهزيمة الـ 11 في مسيرته الاحترافية، مقابل 23 انتصارا.

بينما حقق براندون غيرتس (34) انتصاره السادس عشر حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

المصدر: "sportbox.ru"

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