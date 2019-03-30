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راموس .. "يخلق من الشبه أربعين"!

الرياضة

راموس ..
Reuters
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نشر قائد فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني المدافع سيرخيو راموس، مجموعة من الصور لبعض المشاهير الذين يشبهونه خلال مراحل مختلفة من حياته.

وشارك راموس بنشر بعض صور المشاهير عبر حسابه في موقع "تويتر" من أصل مجموعة من الصور التي نشرها موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبين هؤلاء: الألماني سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي، والممثل الأمريكي فال كيلمر، وكاتب أغاني إسكتلندي ودي جي كلفين هاريس، والممثلة الأمريكية ميايم بياليك، وغيرهم.

في حين لم تختر الصحيفة أيا من لاعبي المصارعة، الذين يشبهون الماتادور راموس، طالما تم تشبيهه بهم بسبب حركته الشهيرة، التي أدت إلى إصابة النجم المصري محمد صلاح، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2018، بين ريال مدريد وليفربول (3-1).

المصدر: "twitter/sergioramos"

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