أتلتيك بيلباو يعود بالنقاط من أرض جيرونا
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تغلب أتلتيك بيلباو على مضيفه جيرونا، 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق كريستيان ستواني في (د.37)، وتمكن إنياكي ويليامز من إدراك التعادل للضيوف في (د.53)، قبل أن يضيف زميله راؤول جارسيا الهدف الثاني في (د.59).
1-2 Raúl García @Williaaams45 ⚽⚽ #athlive#GironaAthletic#GoruntzBegira 💪🦁 pic.twitter.com/QKWItVOD6Z— Athletic Club (@AthleticClub) 29 марта 2019 г.
وبهذا الفوز، رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن ضمن جدول "الليغا" مؤقتا، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر "مؤقتا"، لحين اكتمال مباريات المرحلة.
المصدر: وكالات
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