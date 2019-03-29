كالياري يغرق كييفو فيرونا في قاع الترتيب

فاز كالياري على مضيفه كييفو فيرونا 3-0 اليوم الجمعة، في افتتاحية الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "الكالتشيو".

أحرز أهداف الفائز، كل من المدافع فابيو بيساكاني في (د.16)، وجواو بيدرو في (د.33)، وأرتور يونيتا في (د.43).

وطرد من اللقاء لاعب وسط أصحاب الأرض فابيو ديباولي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في (د.52)، إضافة إلى إشهار 8 بطاقات صفراء للاعبي كلا الفريقين.

وبهذا الفوز، رفع كالياري رصيده من النقاط لـ33 في المركز الـ12 مؤقتا، فيما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 11 نقطة في ذيل الترتيب.

المصدر: وكالات