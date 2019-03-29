مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

طالب مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي من إدارة الفنادق التي ينزل فيها الفريق بعدم منح لاعبي الفريق إمكانية الدخول لشبكة الإنترنت WiFi في محاولة لمنعهم من الألعاب الإلكترونية.

ويواجه المدرب النمساوي رالف هاسينهويتل مشكلة إدمان لاعبيه ممارسة الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة تصل حد الصباح في الأيام التي تسبق المباريات.

وسبق للمدرب النمساوي، أن واجه مشكلات مشابهة مع ناديه السابق لايبزيغ، والتي يرى أنها تمكن مقارنتها بإدمان الكحوليات والمخدرات.

وقال هاسينهويتل، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السبت أمام ألبيون: "إنها ليست مشكلة صغيرة، ، فهي تشبه إدمان الكحول أو المخدرات، ولذلك تجب حماية اللاعبين، وهذا ما يتعين علينا القيام به كناد، وحمايتهم تعني مساعدتهم على عدم قضاء الكثير من الوقت في ممارسة الألعاب الإلكترونية".

Southampton boss Ralph Hasenhuettl to block hotel Wi-Fi for playershttps://t.co/BPQUhLRvcmpic.twitter.com/128vzaNax6 — Newshub Sport (@NewshubSport) March 28, 2019

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وذكر هاسينهويتل أنه منع لاعبيه من استخدام شبكة الإنترنت، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، أثناء الإقامة في الفنادق قبل المباريات.

وأكد المدرب النمساوي، أن أيا من لاعبيه لا يواجه مشكلة خطيرة مع الألعاب، لكنه يعمل لتلافي المخاطر.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الـ16 في بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

المصدر: وكالات