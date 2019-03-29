"وباء صامت" يهدد لاعبي كرة القدم

كشف لاعب بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى أن إدمانه لعبة "Fortnite" الإلكترونية وصل إلى تمضيته 16 ساعة يوميا مع اللعبة ما تسبب في تهديد مسيرته الكروية وحياته العائلية.

ولم تذكر صحيفة "the sun" البريطانية اسم اللاعب، الذي تواصلت معه من خلال الطبيب النفسي ستيف بوب، المتخصص في علاج الإدمان والاكتئاب وحالات القلق.

وطلب اللاعب عدم ذكر اسمه أو ناديه حتى لا تتأثر سمعته بشكل علني، لكنه أراد زيادة الوعي حول إدمان اللاعبين للألعاب الإلكترونية والذي وصفه بالوباء الصامت في كرة القدم.

وقال اللاعب المجهول: لم أحضر المران مرات عدة، بسبب اندماجي الزائد على جهاز الإكس بوكس، ما أثار انزعاج مسؤولي النادي، كما أن صديقتي غاضبة وهناك مشاكل بيننا بسبب إدماني الألعاب الإلكترونية.

وأبدى اللاعب قلقه على مستقبله لأن مسؤولي ناديه صاروا منزعجين من تصرفاته وسلوكه وقد يتم الاستغناء عنه نهاية الموسم الجاري.

وتابع اللاعب: "عندما أعود للمنزل بعد التمرين، أقوم فورا بتشغيل الجهاز ولعب "فورت نايت" من 8 إلى 10 ساعات، وفي يوم لعبت قبل إحدى المباريات 16 ساعة دون توقف".

وأضاف: "عندما نلعب مباريات خارج أرضنا أواصل اللعب على هاتفي وأسهر لساعات متأخرة ما تسبب لي بإجهاد وإرهاق كبيرين ومزاج متعكر غالبا أشعر أنني بحاجة لم يساعدني للخروج من هذا الإدمان".

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن رابطة اللاعبين المحترفين تلقت شكاوى عديدة من الأندية، بسبب ارتباط اللاعبين الزائد بالألعاب الإلكترونية واستمرارهم في اللعب لساعات طويلة والسهر لوقت متأخر.

وحققت اللعبة"Fortnite"، التي يتنافس فيها 100 لاعب على العيش على جزيرة، انتشارا واسعا وحظيت بإقبال العديد من لاعبي كرة القدم، كما أن هناك العديد من نجوم كرة القدم صاروا واجهة دعائية للألعاب الإلكترونية القتالية أبرزهم نيمار دا سيلفا، وديلي آلي، وهاري كين، ومسعود أوزيل، وغيرهم من اللاعبين النجوم.

المصدر: the sun