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صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة

الرياضة

صفقة من العيار الثقيل على أبواب برشلونة
Globallookpress
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يفكر جديا بالتعاقد مع النمساوي دافيد آلابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونيخ الألماني، بديلا لنجمه جوردي ألبا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فرصة برشلونة زادت في الحصول على خدمات آلابا من الفريق البافاري، بعد تعاقد النادي الألماني بشكل رسمي مع لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

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وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيخوض معركة شرسة في صفقة التعاقد مع آلابا بعد دخول نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله للظفر بخدماته في الصيف القادم.

المصدر: وكالات

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